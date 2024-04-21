الأمم المتحدة تنفي نزوح ربع مليون فلسطيني من رفح

الأمم المتحدة تنفي نزوح ربع مليون فلسطيني من رفح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى مصدر في الأمم المتحدة، أمس، صحة تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية بأن حوالي ربع مليون فلسطيني غادروا رفح واتّجهوا شمالاً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس.وقال المصدر إن الناس يتوجّهون ذهاباً وإياباً بشكل منتظم لتفقّد بيوتهم ومقتنياتهم، وغالباً ما يجد هؤلاء أن منازلهم قد سوّيت بالأرض.كذلك نفى متحدّث فلسطيني في غزة صحة هذه التقارير الإعلامية، في حين لم تشأ وحدة تنسيق الشؤون المدنية الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) الإدلاء بتعليق.وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت بأن ربع مليون فلسطيني غادروا رفح في جنوب قطاع غزة، بعد أن سحب الجيش الإسرائيلي قواته من غزة واتجهوا إلى منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى في القطاع، في إشارة إلى اعتزام إسرائيل تنفيذ خطها بتنفيذ اجتياح بري لرفح.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي كان يعتزم إرسال إعلانات هذا الأسبوع تدعو سكان رفح إلى المغادرة. ثم جاء قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتأجيل الخطوة في اللحظة الأخيرة، بعد الهجوم بالصواريخ والمسيّرات من إيران، ورغبته في الحصول على الدعم الأمريكي الكامل.

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