الأمن النيابية:إخراج القوات الأمريكية من العراق سيكون من قبل فصائل الحشد

الأمن النيابية:إخراج القوات الأمريكية من العراق سيكون من قبل فصائل الحشد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية احمد الموسوي، الاثنين، آليات وطرق اخراج القوات الأميركية من العراق وافراغ القواعد العسكرية التي تحتلها من أي تواجد اجنبي، لافتا الى ان هناك طرق دبلوماسية وأخرى مرهونة بعمليات المقاومة لاخراج هذه القوات. وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “الحكومة ووفق ما متاح لها ضمن القانون يجب ان تضغط باتجاه التفاوض مع واشنطن بشأن مدى حاجة العراق للمستشارين الأجانب من اجل الاستشارة فقط، اما وجود قوات عسكرية فهو امر مرفوض جملة وتفصيلاً”. وأضاف ان “اللجنة الفنية المشكلة للتفاوض مع الجانب الأميركي وفي حال اتفقت على اخراج جميع القوات العسكرية والإبقاء على مستشارين فقط، فعندها سيكون هناك اتفاق يضمن عدم تحرك فصائل المقاومة ضدها”. وبين ان “اللجنة المذكورة وفي حال لم تتوصل الى اتفاق مع واشنطن فأن على الحكومة ان تستثمر الضغط الذي تقوم به المقاومة الإسلامية من اجل اخراج القوات الأميركية من العراق، كما تم استثماره سابقا في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي”.وتبنت فصائل الحشد الولائي، استهداف القواعد الأمريكية في عين الأسد وحرير بكردستان العراق وقاعدة التنف والمالكية في سوريا، فيما توعدت القوات الأميركية بالمزيد من العمليات، مؤكدة أنّها لن تقف متفرجةً إزاء ما يجري من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

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