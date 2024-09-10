الأمن النيابية:إقرار قانون تقاعد الحشد الشعبي قريباً

الأمن النيابية:إقرار قانون تقاعد الحشد الشعبي قريباً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي، الثلاثاء، عن جاهزية عدد من القوانين للتصويت خلال الجلسات البرلمان القادمة. وقال امرلي في حديث  صحفي، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية انهت جاهزية عدد من القوانين للتصويت من بينها قانون المخابرات الوطني”. واضاف أن “قانون الخدمة والتقاعد الحشد الشعبي سيدرج للقراءة الثانية خلال الجلسات القادمة”. وأشار إلى أن “لجنته وضعت استراتيجية لتشريع القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة خلال المرحلة الحالية”، مؤكدا أن “قانون المخابرات سيعرض للتصويت قريبا”. 

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