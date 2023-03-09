الأمن النيابية:الأكراد والحشد الشعبي يرفضان تشريع قانون الخدمة الإلزامية

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رشيد:على تركيا تزويد العراق حصته العادلة من المياه
وزارة النفط تعلن عن زيادة حجم إنتاج الغاز العراقي خلال الشهر الجاري
حزب بارزاني للسوداني:متى يتوقف استهتار ميليشيا الحشد الإرهابية في شؤون الدولة؟
العراق وبريطانيا يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
عبد المهدي للسوداني:عليك الاستفادة من تجربتي في الحكم !!
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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تظاهرات رافضة لقانون “سانت ليغو” الإنتخابي في بغداد وباقي المحافظات
نائب: قانون “سانت ليغو” قانون الخونة والفاسدين من ائتلاف إدارة الدولة
بالوثيقة..برلمان المحاصصة والفساد يسمح للفاسدين بالترشيح للانتخابات العامة والمحلية
خبير اقتصادي:5% نسبة الإيرادات غير النفطية الى الايرادات العامة مؤشر على فشل حكومة السوداني
حزب بارزاني:14% حصتنا في الموازنة دون أن نمنح بغداد دولارا واحدا من إيراداتنا النفطية وغيرها
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