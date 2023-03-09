الأمن النيابية:الأكراد والحشد الشعبي يرفضان تشريع قانون الخدمة الإلزامية

الأمن النيابية:الأكراد والحشد الشعبي يرفضان تشريع قانون الخدمة الإلزامية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني، الخميس، عن إعادة قانون التجنيد الإلـزامـي الى الحكومة لرفض الأكراد والحشد الشعبي إقراره، مبينا ان الحكومة ستعلم على إعادة صياغته وفقا لما يطلبه الأكراد وأحزاب الحشد. وأضاف: ان “سبب سحب قانون التجنيد الإلـزامـي من قبل رئاسة مجلس النواب وإعـادتـه إلـى الحكومة هو عدم توافق  القوى السياسية على مضمون القانون خاصة الأكراد وأحزاب الحشد الشعبي”.

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