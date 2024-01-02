الأمن النيابية:السيادة العراقية أسبقية متأخرة جداً لدى الحكومة الإطارية

الأمن النيابية:السيادة العراقية أسبقية متأخرة جداً لدى الحكومة الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن النيابية، النائب علي نعمة البنداوي، الثلاثاء، عن خطوة عراقية للتعامل مع الانتهاكات التركية شمال العراق المتمثل ببناء القواعد والقصف شبه اليومي ضد المدنيين.وقال البنداوي في حديث  صحفي، إن “الانتهاكات التركية للأراضي العراقية مصدر قلق لأغلب القوى والتيارات السياسية وكل مواطني البلاد لأنها تمس السيادة من خلال خرق الحدود والقصف ونشر قواعد ومرابطات في العمق، وهذا أمر لا يمكن القبول به ونعتبره مساسًا بالسيادة وحسن الجوار”.وأضاف، أن “هناك لجنة عليا برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي انتهت مؤخرًا من ملف الحدود مع إيران في أبعاده المعروفة وخاصة فيما يتعلق بمسارات تأمين الشريط الحدودي ونتوقع بأنها ستنتقل إلى ملف الحدود مع تركيا”.وأشار إلى أن “لجنة الأعرجي ستزور أنقرة من أجل وضع تقييم ودراسة لملف الحدود واعتماد تفاهمات تؤدي الى إنهاء ملف الخروقات ومعالجة الأوضاع في تلك المناطق بما يخدم مصلحة العراق ويمنع أي تجاوزات أو انتهاكات تمس أراضيه”.وتمتلك القوات التركية سلسلة قواعد كبيرة في عمق الأراضي العراقية ضمن إقليم كردستان يرافقها قصف شبه يومي

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