الأمن النيابية:العراق غير قادر على حماية أجوائه

الأمن النيابية:العراق غير قادر على حماية أجوائه
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة الامن والدفاع في البرلمان، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، على قدرة العراق على حماية اجوائه من المسيرات والصواريخ بعد انسحاب التحالف الدولي خلال الفترة المقبلة.وقال عضو اللجنة علي الساعدي في حديث صحفي، ان “العراق لا يستطيع حماية اجوائه من المسيرات والصواريخ الا بعد امتلاكه منظومات دفاع جوي حديثة ومتطورة تستطيع رصد أي تحركات مشبوهة في الأجواء، والعراق لا يمتلك هذه الإمكانيات حالياً حتى في ظل وجود التحالف الدولي”.وبين الساعدي، ان “التحالف الدولي يتواجد حالياً في العراق وسيادة العراق تتعرض الى الانتهاك بشكل متكرر من قبل واشنطن وتركيا وايران، وهذا يؤكد ان التحالف الدولي لا يملك القدرة على حماية الأجواء العراقية، التي يخترقها هو بشكل متكرر، ولهذا فأن انحساب هذا التحالف لن يؤثر على وضع العراق الأمني والعسكري”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *