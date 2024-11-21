الأمن النيابية:العراق لايحتاج إلى القوات الأجنبية

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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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الناشط المدني بعد فوز ترامب عمار:دعمنا لفلسطين سياسيا وإعلامياً فقط
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مصدر سياسي:محاولات لإطلاق سراح رئيس الهيئة العامة للضرائب
المالية النيابية:موازنة 2025 تشغيلية وليست استثمارية
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