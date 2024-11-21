الأمن النيابية:العراق لايحتاج إلى القوات الأجنبية

الأمن النيابية:العراق لايحتاج إلى القوات الأجنبية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الامن والدفاع علي البنداوي، اليوم الخميس، ان العراق لا يحتاج إلى وجود قوة اجنبية على اراضيه.وقال البنداوي، في حديث صحفي، إن “الغاية من الاتفاقية الأمنية العليا بين العراق والتحالف الدولي هي دراسة جهوزية القوات الامنية من أجل اكمال انسحاب ما تبقى من القوات الأمريكية نهاية 2026”.وأضاف، إن “القوات الامنية العراقية جاهزة لاستلام الملف الأمني بالكامل داخل العراق وهي من تقوم اليوم بالإدارة الأوضاع الأمنية على الأراض”، مبيناً ان “هناك دعم شعبي وبرلماني ومن الكتل السياسية لانتهاء مهمة التحالف الدولي من العراق”.وتابع ان “استباحة الأجواء من قبل امريكا وعدم الالتزام بالمعاهدات يعتبر خرق للسيادة”.وأشار البنداوي، إلى أن “الحكومة العراقية صرحت بعدم حاجتها إلى وجود أي قوة أجنبية على أراضيها”. 

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