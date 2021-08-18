الأمن النيابية:الكاميرات الحرارية اثبت نجاحاً كبيراً في انقاذ أرواح الناس في ديالى

الأمن النيابية:الكاميرات الحرارية اثبت نجاحاً كبيراً في انقاذ أرواح الناس في ديالى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، ان استخدام الكاميرات الحرارية اثبت نجاحاً كبيراً في انقاذ أرواح الناس، خصوصاً وان الخروقات الأمنية تحدث في مناطق لم يتم تجهيزها بها بعد.وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي في تصريح صحفي، ان “وضع ديالى لايزال يواجه تحديات امنية في اتجاهات مختلفة والفراغات تبقى ابرز عوامل تكرار الخروقات بين فترة وأخرى”.وأضاف ان ” اعتماد الكاميرات الحرارية في الاشهر الماضية اثبت نجاحها في انقاذ ارواح المئات من ضحايا الارهاب بعدما كشفت محاولات تسلل وهجمات واسهمت في الاستدلال على مضافات سرية ومواقع نصب عبوات ناسفة”.واوضح العزاوي ان” 60% من المناطق التي تشهد تكرار في الخروقات امتدت اليها عمليات نصب الكاميرات الحرارية بعضها تم شرائه من قبل الاهالي والبعض الاخر كانت عبارة عن تبرعات من قبلنا، كنا ان هناك جهد حكومي في نصب اخرى من اجل تامين قواطع مهمة”.واشار الى ان”الكاميرات الحرارية تحولت بنظر الاهالي الى عين سحري تمدهم بالاطمئنان خاصة في الليل لان 90% من هجمات مسلحي داعش التي تحصل معظمها في المناطق التي لم يتم نصب كاميرات حرارية فيها، ما يتطلب تدخل حكومي  واسناد لتعميم تجربة الكاميرات في كل المناطق لدرء مخاطر الارهاب”.

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