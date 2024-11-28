الأمن النيابية:تطوير منظومة الدفاع الجوي لحماية السيادة العراقية

الأمن النيابية:تطوير منظومة الدفاع الجوي لحماية السيادة العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخميس، عن ضوء أخضر من رئاسات العراق لتطوير سلاح عراقي محدد لحماية البلد.وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر في حديث صحفي، إن “توترات الشرق الأوسط وتحدياته في اتجاهات متعددة وتكرار التهديدات باستهداف بغداد بينت اهمية وجود سلاح دفاعي يحمي الأجواء العراقية ويتعامل بحزم مع أي انتهاكات”.وأضاف، “هناك ضوء اخضر من رئاسات العراق – في إشارة الى البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء – للمضي في خطط تطوير منظومة الدفاع الجوي والانفتاح على الدول الصديقة من اجل الحصول على أسلحة قادرة على حماية الأجواء بشكل يؤمن منع أي انتهاكات للسيادة الوطنية”.وأشار إسكندر الى، أن” توترات الشرق الأوسط ستغير العديد من المعادلات وستفرض وقائع على الأرض يجب ان يكون لبغداد دور وقرار فيها من ناحية تشديد حماية الاجواء والسعي الى تعزيز قدرات العراق الدفاعية بما يعطي مرونة في الرد على عدوان خارجي”.

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