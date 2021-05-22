الأمن النيابية:توجه لشراء مقاتلات ورادارات فرنسية

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بايدن يعلن عن استعداده للقاء أون
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1976 شهيداً وجريحاً
وزير الخارجية اللبناني يقدم إستقالته
اليوم..الجلسة الطارئة الرابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أمريكا تعرقل للمرة الثالثة إصدار بيان لمجلس الأمن يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
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وزير النقل:قطر والإمارات طلبتا استثمار ميناء الفاو
حزب بارزاني:إتفاق مبدئي للقوى السياسية على حسم قانون النفط والغاز
الأمم المتحدة تطلق مشروعا جديداً للحد من الفساد في العراق
الخارجية النيابية تطالب الحكومة بقطع العلاقات التجارية مع إيران وتركيا لقطعهما المياه عن العراق
المالية النيابية:حسم الطعن بالموازنة خلال الأسبوعين المقبلين
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لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
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- متابعات خاصة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
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