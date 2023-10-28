الأمن النيابية:حشدنا الشعبي سيطرد القوات الأمريكية من العراق بقوة السلاح

الأمن النيابية:حشدنا الشعبي سيطرد القوات الأمريكية من العراق بقوة السلاح
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، احمد الموسوي، اليوم السبت، ان المقاومة الاسلامية في العراق ستقوم بدورها باستهداف المصالح الاميركية في حال لم ينفع الاسلوب الدبلوماسي الحكومي مع الجانب الاميركي.وقال الموسوي في حديث صحفي، ان “الولايات المتحدة تحاول من خلال اتصالاتها برئيس الوزراء ان تضغط لادامة تواجد قواتها داخل العراق وضمان عدم خروجها”.واضاف ان “الادارة الاميركية تعلم جيدا ان استمرار تواجد قواتها داخل العراق وتمردها على قرار مجلس النواب العراقي القاضي باخراج القوات الاجنبية من البلاد، فأنه سيعرضها للكثير من الهجمات التي تشنها فصائل المقاومة”.وبين ان “فاصل المقاومة منحت فرصة للحكومة وتسعى من خلالها ان تقوم الحكومة باستخدام الدبلوماسية مع الجانب الاميركي، وفي حال لم يجدي هذا الاسلوب نفعا فأن كل مواقع الولايات المتحدة باستثناء السفارات فأنها ستكون اهدافاً للمقاومة الاسلامية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *