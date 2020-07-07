الأمن النيابية:عودة البيشمركة الى كركوك ستثير حفيظة مكوناتها

الأمن النيابية:عودة البيشمركة الى كركوك ستثير حفيظة مكوناتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الثلاثاء، أن عودة قوات البشمركة الى محافظة كركوك ستثير حفيظة مكوناتها.وقال الركابي في تصريح صحفي،ان” عودة البشمركة الى كركوك ستثير حفيظة مكوناتها ونامل ان لاتتسرع حكومة الكاظمي بمثل هذا القرار مؤكدا بان مراكز التنسيق الامني بين القوات الاتحادية والبشمركة موجودة ونأمل ان تكون وفق مستوى اعلى ولكن بشرط عدم اثارة اي حساسية بين مكونات كركوك”واضاف الركابي،ان” مراكز التنسيق المشترك بين القوات الاتحادية والبشمركة والتي تدار من قبل ضباط برتب رفيعة هدفها التنسيق المعلوماتي لمواجهة الاخطار الارهابية ونامل ان يكون اي قرار خاص في الملف الامني راعي حساسية المشهد وان يحافظ على الامن والاستقرار بعيدا عن اي اشكالات”. 

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