الأمن النيابية:قواتنا المسلحة “جاهزة” لمجابهة أي انتهاك لسيادة العراق!

الأمن النيابية:قواتنا المسلحة “جاهزة” لمجابهة أي انتهاك لسيادة العراق!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، جاهزية القوات الأمنية والعسكرية بجميع صنوفها لمجابهة أي اعتداء على الأراضي أو انتهاك لسيادة العراق.وقال عضو اللجنة محمد رسول الرميثي في حديث صحفي، إن “اللجنة اجتمعت مع الملاك المتقدم في وزارة الدفاع ممثلاً برئيس أركان الجيش ومعاونه وقائد طيران الجيش وقائد القوة البرية وقائد الدفاع الجوي وقائد القوة الجوية العراقية ومدير عام الاستخبارات العسكرية ومدير عام التخطيط في الوزارة”. وأضاف، أن “نتائج الاجتماع كانت جيدة جداً من خلال استعراض قوة العراق العسكرية في جميع هذه الجوانب، وإمكانياتها الحديثة والمتطورة في مجابهة أي طيران يحاول انتهاك سيادة العراق”.وبين، أن “معنويات جميع القيادات والجنود عالية لدرء أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها البلد الآن أو في المسقبل، حيث تدارس المجتمعون الأوضاع العسكرية التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن دراسة التأثيرات الإقليمية على الوضع في العراق، لاسيما بعد الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني على الدولة الشقيقة لبنان وقبلها مدينة غزة الفلسطينية”.

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