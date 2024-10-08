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مستشار حكومي:حراك دبلوماسي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
الأمن النيابية:قواتنا المسلحة “جاهزة” لمجابهة أي انتهاك لسيادة العراق!
ملف: في الذكرى الخامسة لإنتفاضة تشرين المجيدة ( 2 )
الخارجية النيابية:الدول العربية متواطئة مع إسرائيل
المندلاوي يثمن دور حماس في مواجهة إسرائيل ويؤكد على نصر المقاومة الإسلامية
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البرلمان الولائي يناقش بيع النفط للأردن بالسعر العالمي مقابل استمرار سرقته من قبل إيران وميليشياتها
مصفاة كربلاء التي انجز بنائها في 2023 خارج الخدمة حاليا !!
الدولار يحلق عاليا في ظل حكومة السوداني الولائية
أكثر من (54) مليون برميل نفط صادرات العراق لأمريكا خلال الأشهر السبعة الماضية
تكليف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع بإدارة الوزارة
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الاتحاد العراقي لكرة القدم يؤكد جاهزية المنتخب لملاقاة نظيره الفلسطيني
كاساس:اللاعب (أمين الحموي)سيلتحق بالمنتخب العراقي
الاتحاد العراقي لكرة القدم يعلن استعداد المنتخب الوطني في مواجهة نظرائه في التصفيات الآسيوية
خسائر لفرق ريال وميونخ واتليتكو في الدوري الأوروبي
خسارة ثقيلة لفريق الشرطة أمام الهلال السعودي
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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الإطار الإيراني:خزينة العراق تحت خدمة “محور المقاومة ورمزها حزب الله اللبناني”!
السوداني:يوجه مؤسسات الدولة باستمرار دعم حزب الله اللبناني وحركة حماس
خبير اقتصادي:(34) تريليون ديناراً خسائر العراق بسبب العطل التي تجاوزت (140) يوماً في السنة
حكومة السوداني:رغم العجز المالي ومديونية العراق التي تجاوزت (90) مليار دولار لكننا سنعمر الجنوب اللبناني ونستمر في دعم حزب الله اللباني
امريكا “صديقة”العراق تقف ضده وتنضم للكويت بغلق منفذه البحري الوحيد وانتهاك سيادته
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- اذاعة INN