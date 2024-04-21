الأمن النيابية:لا نملك معلومات كافية عن شراء العراق طائرات عسكرية أمريكية

الأمن النيابية:لا نملك معلومات كافية عن شراء العراق طائرات عسكرية أمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاحد (21 نيسان 2024) على اتفاقية العراق وامريكا للتعاقد على شراء طائرات عمودية ومنظومة مسيرات.وقال عضو اللجنة علي البنداوي، في حديث صحفي، ان “هناك توجه حكومي من أجل تطوير سلاح الجو بشكل كبير وهناك دعم لهذه الخطوة من قبل مجلس النواب من خلال زيادة التخصيصات المالية لشراء طائرات حديثة إضافة الى منظومات دفاع جوي متطورة”.وبين البنداوي ان “إتمام صفقة شراء أي طائرات يحتاج الى سنوات طويلة”، مستدركا بالقول، ان “هذه الطائرات تسلم على شكل دفعات وليس دفعة واحدة، ونحن لغاية الان لا نعرف كامل تفاصيل الصفقة الموقعة مؤخرا ما بين بغداد وواشنطن”.واكد اننا “سنعمل على استضافة الشخصيات المسؤولة عن هذا الاتفاق من أجل معرفة كامل تفاصيل الاتفاق ومتابعة تنفيذه، من اجل وضع تخصيصات ضمن موازنة السنة الحالية”.

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