الأمن النيابية:ملف الهول السوري خطر على أمن العراق

الأمن النيابية:ملف الهول السوري خطر على أمن العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس الصروط، الاحد، بان اي محاولة لاعادة الهول السوري الى العمق العراقي سيقودنا لفتنة كبيرة.وقال الصروط في حديث صحفي،ان” ملف الهول السوري خطر جدا على امن العراق لاننا نتحدث عن اسر مدلجة يحلمون فكر داعش ويمثلون عوائل وابناء قادة وعناصر التنظيم الاجرامي مؤكدا بان المحافظات الغربية ومنها نينوى تحمل الم بسبب قساوة ما رايته من جرائم داعش بحق ابناءها اثناء فترة سيطرته”.واضاف الصروط،ان” المناطق المحررة من المستحيل ان تتعامل بود مع اسر داعش الارهابي وهناك ضغينة ونقل الهول السوري الى العمق العراقي سواء في نينوى او غيرها سيؤدي الى فتنة كبيرة وخطر امني لاتحمد عواقبه”.واشار الى انه” لايؤيد اي خطوة من شانها اعادة الهول السوري الى العمق العراقي لاي سبب كان لان تداعياته ستكون وخيمة”.وكانت تقارير متعددة اشارت الى قرب نقل مئات الاسر من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في الموصل”.

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