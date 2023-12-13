الأمن النيابية:المشاركة المتدنية ستشكل شائبة على العملية الانتخابية برمتها

الأمن النيابية:المشاركة المتدنية ستشكل شائبة على العملية الانتخابية برمتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي نعمة، اليوم الأربعاء (13 كانون الأول 2023)، تكثيف السوداني، الجهود لمنع اي تصعيد يمس أمن الانتخابات. وقال نعمة في حديث  صحفي، إن” الامن الانتخابي ضرورة قصوى وعامل مهم في تعزيز هاجس الطمأنينة ودفع الأهالي للمشاركة والأدلاء بأصواتهم في الانتخابات في ظل وجود اطراف كانت ولاتزال تتصيد بالماء العكر وتدفع الى عدم اجراءها في موعدها”.وأشار الى أن “تحقيق الاستقرار والأمان مهم لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة”. وأضاف نعمة، أن” انتخابات 18 كانون الأول الجاري، امامها 3 تحديات منها مقاطعة بعض القوى وعلى رأسها التيار الصدري ما يعني بأن طيفاً لن يشارك، فضلا عن أن أي تصعيد امني سيلقي بضلاله على نسبة المشاركة بشكل مباشر يرافقها نسب المشاركة في الدورات السابقة التي كانت متدنية”.وأوضح أن “وصول نسب المشاركة الى معدلات متدنية جدًا سيشكل شائبة على العملية الانتخابية برمتها”، مؤكدا ان “حكومة السوداني بحكم صلاحياتها هي المسؤولة عن ملفي الأمن والانتخابات”.وتابع أن “رئيس الوزراء كثف بالفعل جهوده لتهدئة الأوضاع من خلال الانفتاح على كل الأطراف العراقية وتوجيه رسالة بضرورة احترام سيادة البلاد وان لا تكون هناك أي أوضاع او احداث تعكر صفو أمن الانتخابات خاصة وأن 18 كانون الأول يمثل تحدٍ للحكومة واثبات وجود لها”. وبين انه “بسبب هذه الأمور فأنه هناك جهوزية للقوات الأمنية لمواجهة أي طارئ”.

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