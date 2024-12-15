الأمن النيابية تدعو حكومة السوداني إلى التعامل بحذر مع تركيا

الأمن النيابية تدعو حكومة السوداني إلى التعامل بحذر مع تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كريم عليوي ، الاحد ، الحكومة ان تتعامل مع الجانب التركي بحذر خاصة فيما يتعلق بتواجد الجيش التركي داخل الأراضي العراقية.وقال عليوي في تصريح صحفي، إن ” ماحصل من دعم لامحدود للجماعات المتطرفة في سوريا من قبل الجانب التركي الذي ساهم في اسقاط النظام السوري وهيمنة تلك الجماعات على النظام الجديد يدعونا للقلق والحذر من تركيا”.واضاف ان ” تعامل الجانب التركي مع الجماعات الارهابية واضح وان تمدد تواجد القطعات العسكرية التركية بحدود 50 كم داخل الأراضي العراقية يشكل خطرا على أمننا الوطني ، وربما قد يتم استغلال المشاكل المقبلة في سوريا بين القوى السياسية المدنية السورية والجماعات المتطرفة لكون مستقبل الوضع السوري بالوقت الحاضر غامض”.وأشار إلى أن ” سوريا سوف لن يكون مستقرا بسبب استمرار التواجد التركي والامريكي وتمدد الكيان الصهيوني على ارض سوريا ” .يذكر ان القوات التركية تنتشر في أكثر من 80 موقعا عسكريا في اقليم كردستان بعضها قواعد كبيرة تضم مهابط طائرات”.

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