الأمن النيابية ترحب بإنتاج العراق لـ”قنابر الهاون” وتأمل بصناعة الصواريخ الباليستية

الأمن النيابية ترحب بإنتاج العراق لـ”قنابر الهاون” وتأمل بصناعة الصواريخ الباليستية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (20 تموز 2024)، افتتاح منصع قنابر الهاون في العراق بأنه جزء من استراتيجية المحاور الثلاثة، فيما أكدت إن تصنيع المعدات والذخائر لن يتوقف.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري ياسر اسكندر في حديث  صحفي، إن” اعادة توطين انتاج الاسلحة والذخائر ستراتيجية بعيدة المدى في العراق بدأ العمل عليها منذ سنوات من خلال هيئة التصنيع الحربي التي تمتك خبرات متراكمة تمكنها من تجاوز الكثير من التعقيدات خلال فترة وجيزة يرافقها دعم حكومي من خلال التمويل”.واضاف ان” افتتاح مصنع قنابر الهاون من قبل رئيس مجلس الوزراء هو تطبيق فعلي لخطة تحقيق الاكتفاء التدريجي للذخائر والاعتدة لصالح القطعات العسكرية وهي جزء من استراتيجية المحاور الثلاثة التي تعتمد بالأساس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذخائر والاعتدة وتقليل الإنفاق على استيرادها من الخارج بنسب تصل الى 40% يرافقها القدرة في وصول الشحنات عند الضرورة والزيادة وفق متطلبات المشهد الامني العام”.واشار اسكندر الى ان” تصنيع المعدات والذخائر لن يتوقف عن حدود معينة بل يستمر في تطوير خطوط انتاجية لاسلحة تضمن تفوق القطعات وقدرتها على مواجهة اي تهديدات والدفاع عن الوطن وسيادته، مؤكدا بأن افتتاح مصنع قنابر الهاون خطوة بالاتجاه الصحيح”.وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (20 تموز 2024)، قسما لقنابر الهاون وآخر للعتاد الخفيف في العاصمة بغداد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *