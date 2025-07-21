الأمن النيابية تطالب بشراء منظومات دفاعية لحماية سيادة العراق

الأمن النيابية تطالب بشراء منظومات دفاعية لحماية سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، الإطاري علاوي البنداوي، الاثنين، أهمية تطوير منظومة الدفاع الجوي العراقية، مشدداً على أن حماية الأجواء تمثل أولوية استراتيجية لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي.وقال البنداوي في تصريح صحفي، إن “المسؤولية الوطنية تفرض علينا الإسراع في تحديث أسلحة الدفاع الجوي لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، والحفاظ على سيادة العراق وأمن مواطنيه”.وأضاف أن “العراق لن يقبل بأي انتهاك لأجوائه، وسيمضي قُدماً نحو بناء منظومة ردع متكاملة قادرة على حماية الأرض والشعب، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية الداعمة للاستقرار في المنطقة”.وأشار إلى أن “هناك جهودا حكومية ملموسة بهذا الاتجاه، تشمل تحديث الأنظمة وتوسيع قدرات الرصد والمراقبة، إضافة إلى تدريب الكوادر العراقية المتخصصة”، مبيناً أن “العراق بات يحظى بثقة دولية تخوله عقد شراكات مهمة مع دول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية للحصول على منظومات دفاع متطورة”.تأكيد البرلمان على ضرورة تطوير منظومة الدفاع الجوي يأتي في ظل تكرار الانتهاكات الجوية التي يتعرض لها العراق، سواء من خلال اختراقات طائرات مسيّرة مجهولة، أو هجمات صاروخية استهدفت مواقع عسكرية وحيوية، بعضها نُفذ دون تنسيق مع الجهات الرسمية العراقية.ورغم تحسن بعض الجوانب الفنية في القوات المسلحة، إلا أن خبراء يرون أن الدفاعات الجوية لا تزال تمثل أحد أضعف الحلقات في المنظومة الأمنية، بسبب التقادم التكنولوجي للأنظمة الحالية، وقلة التغطية الشاملة للمجال الجوي، خصوصاً في المناطق الحدودية والمواقع الحساسة.

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