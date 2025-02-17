الأمن النيابية تنفي وجود ميليشيا فاطميون وزينبيون في معسكرات الحشد

الأمن النيابية تنفي وجود ميليشيا فاطميون وزينبيون في معسكرات الحشد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الامن النيابية الاطاري إسكندر وتوت، الاثنين، إن “اللجنة لا تمتلك أي معلومات بشأن وجود فصائل فاطميون وزينبيون داخل معسكرات الحشد الشعبي في العراق، وسوف تحقق بذلك من خلال لجان تحقيقية مختصة”.وأضاف وتوت، أن “هذه المعلومات إن أتضح أنها صحيحة، فهو أمر خطير وغير صحيح، وسيكون لنا موقف تجاهه، وذلك بعد التحقق من صحة تلك التقارير والمعلومات”، مبينا “نحن لم نلمس أي شيء بهذا الخصوص على أرض الواقع من خلال اتصالاتنا ومصادرنا المختلفة من الأجهزة الاستخباراتية وغيرها”.وكان النائب السابق عدنان الزرفي، قد حذر من إيواء فصائل فاطميون وزينبيون  مصنفة على قوائم الإرهاب داخل معسكرات الحشد الشعبي، وقال إن ذلك من شأنه أن يهدد الأمن القومي العراقي.

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