الأمن الوطني يعتقل الصحفي ناصر الياسري بسبب انتقاده تدخل المليشيات المسلح بقضية حزب الله لبنان

كربلاء 6-10-2024

أبلغ صحفيون في مدينة كربلاء المرصد العراقي للحريات الصحفية عن قيام قوة أمنية يعتقد أنها تابعة لجهاز الأمن الوطني بإعتقال الصحفي ناصر الياسري الذي يسكن ويعمل هناك أمس السبت الأمن الوطني يعتقل الصحفي ناصر الياسري بسبب انتقاده تدخل المليشيات المسلح بقضية حزب الله لبنان.

الياسري الذي يقيم في كربلاء يمارس مهنة الصحافة وكتابة العمود الصحفي، وعرف بإنتقاده اللاذع للوضع السياسي وسبق أن تعرض لملاحقات قانونية وتم سجنه ولكنه لم يتخل عن طريقته في نشر المقالات الناقدة في شؤون السياسة والثقافة.