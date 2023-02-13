الأمن الوطني يكشف عن أسم مهرب الدولار للدول العربية وليس لإيران

الأمن الوطني يكشف عن أسم مهرب الدولار للدول العربية وليس لإيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن جهاز الأمن الوطني، الاثنين، الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة إلى خارج البلاد خاصة الدول العربية .وذكر بيان للجهاز، أنه “استمراراً لجهود جهاز الأمن الوطني بملاحقة شبكات تهريب العملة والمضاربين بالأسعار، ألقت قوة من الجهاز في بغداد القبض على المدعو (رامي حسن ناصر) نجل مالك مصرف عبر العراق والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق”.وأضاف البيان، أن “العملية تمت وفقاً لمذكرات قبض قضائية، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون”.وأكد الجهاز وفقاً للبيان، “استمراره بمتابعة وملاحقة كل من تسول له نفسه إحداث الضرر بالاقتصاد الوطني”. يذكر أن الأمن الوطني لن يتجرأ بإلقاء القبض على المهربين الكبار للدولار إلى إيران لأن المهربين هم زعماء أحزاب الإطار  ومصارفهم وشركات التحويل المالي العائدة لهم.

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