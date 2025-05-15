الأونروا:90% من سكان غزة أجبروا على الفرار بسبب العدوان الإسرائيلي

الأونروا:90% من سكان غزة أجبروا على الفرار بسبب العدوان الإسرائيلي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، بأن نحو 90% من سكان غزة أجبروا على الفرار من منازلهم منذ بدء الحرب.وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه في عام 1948، نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم. هذه الأحداث تعرف باسم النكبة”.وأضافت أنه “بعد 77 عاماً، لا يزال الفلسطينيون يشردون قسراً”.وأشارت إلى أنه “منذ بدء الحرب في غزة، أجبر نحو 90% من السكان على الفرار من منازلهم. تم تشريد البعض 10 مرات أو أكثر”.

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