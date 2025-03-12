الإتصالات النيابية تطالب شركة كورك بتسديد ديونها للحكومة البالغة مليار دولار

الإتصالات النيابية تطالب شركة كورك بتسديد ديونها للحكومة البالغة مليار دولار
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 بغداد/ شبكة أخبارالعراق- أكد عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية، عقيل الفتلاوي، اليوم الأربعاء، أن شركة كورك للاتصالات مدانة بمبلغ يصل إلى مليار دولار، داعياً إياها إلى تسوية هذه الديون. وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “هناك ديوناً كبيرة على شركة كورك تبلغ مليار دولار، وقد سعت لجنة الاتصالات في وقت سابق لتسوية هذه الديون والغرامات المترتبة على الشركة”.وأوضح أن “الشركة لديها أكثر من 8 ملايين مشترك، وآلاف الموظفين في العراق”، مؤكداً أن “تسوية هذه الديون ستكون مكسباً للدولة وستساهم في تحصيل مستحقات مالية كبيرة”.

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