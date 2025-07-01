الإتصالات النيابية: لا نعرف سبب عدم أحترم شركة كورك البارزانية لحكومة السوداني!!

الإتصالات النيابية: لا نعرف سبب عدم أحترم شركة كورك البارزانية لحكومة السوداني!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الثلاثاء، عن قيام هيئة الإعلام والاتصالات بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة كورك، مؤكدة أن الشركة ترفض تسوية ديونها المستحقة لخزينة الدولة.وقال عضو اللجنة، النائب غسان العيداني، في تصريح  صحفي، إن “هيئة الإعلام والاتصالات اتخذت جملة من الإجراءات القانونية بحق شركة كورك، من بينها إيقاف خدمة الربط البيني، إضافة إلى حجز أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة”.وأضاف العيداني أن “شركة كورك ترفض حتى الآن تسوية ديونها البالغة مليارًا وربع المليار دولار، مما يعيق حل المشكلات القائمة معها”، مشيرًا إلى أن “تسوية النزاعات مرتبطة بتسديد الشركة ما بذمتها من ديون لصالح خزينة الدولة”.وتابع أن “شركة كورك مستمرة في المماطلة وعدم دفع المستحقات، وهو ما دفع هيئة الإعلام والاتصالات إلى اتخاذ قرار حجز أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لحين إنهاء ملف الديون”. يذكر ان شركة كورك عائدة للعائلة البارزانية.

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