الإسلامية الكردستانية:خلافات عميقة بين الكتل على مشروع الموازنة

الإسلامية الكردستانية:خلافات عميقة بين الكتل على مشروع الموازنة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، استمرار الخلافات بين القوى السياسية حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، مشيرة إلى خلافات عميقة داخل قانون الموازنة.وقال رئيس الكتلة النائب سليم همزة، في حديث صحفي، ان “الخلافات بين القوى السياسية حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، مازالت مستمرة، مع استمرار الحوارات لحل هذه الخلافات، وهناك خلافات عميقة بين الكتل على مشروع الموازنة”.وبين أن “معضلة تمرير مشروع قانون الموازنة، ليست حصة اقليم كوردستان من الموازنة، بل هناك خلافات سنية – سنية، وشيعة – شيعية، وسنية – شيعية على القانون، خصوصاً المتعلقة بتخصيصات المحافظات وسعر صرف الدولار، وهناك رفض على هذا المشروع من قبل الكتل الاخرى وليس الكوردية”.وأضاف ان “هناك اطرافا سياسية لا تريد تمرير مشروع قانون موازنة العام 2021، فهي تستفيد من عدم تمرير، فهذا الوضع يفيد هذه الأطراف بشكل أكبر”.وتابع رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية ان “تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021، خلال جلسة، اليوم، أمر صعب جداً، فالخلافات عميقة وكبيرة وكثيرة”.

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