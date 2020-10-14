الإسلامي الكردستاني:الدوائر الانتخابية الصغيرة تمنع صعود الكفاءات المستقلة لمجلس النواب

الإسلامي الكردستاني:الدوائر الانتخابية الصغيرة تمنع صعود الكفاءات المستقلة لمجلس النواب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أبدت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، الأربعاء، مخاوفها من تصدير الدوائر الانتخابية الصغيرة لمنع وصول الكفاءات إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن الدوائر الكبيرة إحدى العوامل الأساسية لصعود الكفاءات.وقال رئيس الكتلة مثنى امين في تصريح صحفي، إن “جعل العراق دوائر انتخابية صغيرة تحول دون وصول الكفاءات إلى مجلس النواب”.وأضاف أمين ان “بعض القوى السياسية تسعى إلى وصول الانتماء القبلي والعشائري الى البرلمان المقبل”، مؤكدا ان “تعدد الدوائر الانتخابية ستجعل من الاحزاب المتنفذة تستحوذ على اصوات الناخبين والتأثير على المراكز الانتخابية”.وتابع أن “الدوائر الكبيرة إحدى العوامل الأساسية لصعود الكفاءات إلى مجلس النواب”، مبينا أن :المستقلين بإمكانهم جمع الاصوات من كافة المحافظة وبالتالي تجد لها طريق للمنافسة في الانتخابات”.وصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية المنعقدة في 10 تشرين الأول 2020 على أن يكون العراق 83 دائرة انتخابية يتم توزيعها على المحافظات.

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