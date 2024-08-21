الإسلامي الكردستاني:حكومة الإقليم “مهندسة “الأزمات

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نائب:الكويت مستمرة بانتهاك سيادة العراق لضعف حكومة السوداني
ائتلاف المالكي:استمرار التحقيق في التلاعب بموازنة 2024
مصادر نفطية:العراق يتفق مع شركة بريطانية لتطوير حقل نفط وغاز كركوك دون كشف محتوى الإتفاق
اليوم..اسعار صرف الدولار=150250 ديناراً
وزارة الزراعة:استيراد المحاصيل الزراعية يعتمد على وفرة الإنتاج المحلي وشحته
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- رياضية
إدارة الزوراء:سنلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإلغاء قرار الأولمبية بحل الإدارة
مصدر رياضي:إعفاء الأمين المالي لاتحاد كرة القدم لعدم تملكه شهادة تخصصية
تعيين الإسباني(رافائيل بول) مدربا مساعداً للمنتخب الوطني العراقي
الشهر المقبل..منتخب شباب العراق في بانكوك استعدادا لتصفيات كأس آسيا
منتخب العراق للسيدات لكرة القدم في المركز 172 عالمياً من أصل 194 منتخبًا
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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لبنان تشكر إيران بالإيعاز لحكومتها في العراق برفع كميات النفط المرسلة لها للتغذية الكهربائية
الزراعة النيابية:رغم كل التنازلات التي قدمها السوداني لتركيا لم تستجيب لتزويد العراق بحصته العادلة من المياه
نائب:اعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب السوداني
حزب الدعوة:عار على البرلمان العراقي زيادة رواتب نوابه
بالوثائق..نائب يطالب بإلغاء قرار زيادة رواتب النواب
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