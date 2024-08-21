الإسلامي الكردستاني:حكومة الإقليم “مهندسة “الأزمات

الإسلامي الكردستاني:حكومة الإقليم “مهندسة “الأزمات
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني دارا سيكانياني، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، حكومة كردستان بالوقوف وراء عدم إطلاق الرواتب، وفيما وصف إياها بمهندسة الأزمات، كشف أن رواتب الإقليم زادت 50 مليار دينار.وقال في تصريح للإعلام الكردي،  إن “حكومة الإقليم لا تزال تقف حجر عثرة أمام عدم إطلاق رواتب موظفي إقليم كردستان في موعدها المحدد بإرسالها شهريا قوائم مختلفة للرواتب”.وأضاف أن “رواتب الإقليم زادت 50 مليارا، وحكومة الإقليم لم تنفذ لحد الآن قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بملف الرواتب”، واصفا حكومة الإقليم بمهندسة الأزمات ومفتعلة الأعذار، فهي تحاول جاهدة حل أزمة بأخرى”.ومرت 45 يوما لم يتسلم الموظفين في إقليم كردستان رواتبهم، حتى قبل يومين، بعد ارسال بغداد “جزءا” من الأموال المخصصة للرواتب بحسب الاتفاقات السياسية، مما أعاد الازمة الى المربع الأول مع بدء احتجاجات واضرابات داخل المؤسسات.

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