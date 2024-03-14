الإصرار على السرقة..حكومة الإقليم: نحن سندفع رواتب موظفينا وليس بتوطينها من بغداد!

الإصرار على السرقة..حكومة الإقليم: نحن سندفع رواتب موظفينا وليس بتوطينها من بغداد!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، بيشوا هورامي، الخميس، ان “الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات.وذكر هورامي، في مؤتمر صحفي ، ان “اقليم كردستان لن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت اي ضغط”.وأضاف، “هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست اقليم”.ونوه الى انه “منذ مدة نلتمس غياب النوايا الحسنة من بغداد باتجاه كردستان، ولن نتراجع عن المضي قدماً في مشروع (حسابي) المصرفي”.وشدد هورامي على انه “في نهاية العام الحالي سيحصل جميع الموظفين على بطاقة حسابي”.وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد أعلنت أمس الاربعاء، انها “لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية”.

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