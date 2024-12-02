الإصرار على الفساد..السوداني يخول (محمد النجار) لتوقيع عقود “مباشرة” لبناء 600 مدرسة!

الإصرار على الفساد..السوداني يخول (محمد النجار) لتوقيع عقود “مباشرة” لبناء 600 مدرسة!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، فيما خوّل المدير التنفيذي للصندوق رجل الاعمال محمد النجار بتوقيع عقود لتنفيذ 600 مدرسة كمرحلة أولى ضمن مشروع إيدوبا الخاص ببناء المدارس.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية عقد اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.وأشار البيان الى أن “رئيس الوزراء خوّل المدير التنفيذي للصندوق بتوقيع عقود لتنفيذ 600 مدرسة كمرحلة أولى ضمن مشروع إيدوبا الخاص ببناء المدارس”.

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