الإطار:أول قرار لحكومتنا القادمة هو طرد القوات الأمريكية من العراق

الإطار:أول قرار لحكومتنا القادمة هو طرد القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الإطار محمد كريم، الأربعاء، إن رئيس حكومتنا التوافقية المقبلة ستطرد القوات الأمريكية من العراق، متهما الحكومة الحالية بالتخاذل وممارسة الخداع بشأن التواجد الأجنبي العسكري.وقال كريم في تصريح صحفي، إن “المفاوضات السياسية المقبلة بشأن تشكيل الحكومة يجب ان تتضمن إنهاء الاحتلال العسكري للعراق من أي قوة خاصة الاميركية”.واضاف ان الحكومة الحالية تمارس الخداع والتضليل ضد وجود القوات الأجنبية”.وأشار كريم الى ان “الحكومة المقبلة يحب ان تتخذ ما يلزم وان تتعهد ضمن جدول زمني معين بإخراج الاحتلال الأميركي وسيتم مساندتها من  فصائل المقاومة الإسلامية “.

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