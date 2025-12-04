آخر تحديث:
السوداني:أني ما أعرف من صنف حزب الله اللبناني والحوثيين منظمات إرهابية وشكلت لجنة تحقيقة بذلك
العراق “سوق” لصادرات دول عديدة من بينها الخليج العربي
نائب إطاري:لا ضغوط داخلية وخارجية لاختيار رئيس الحكومة المقبلة!
الإطار:إتفاقية المياه بين العراق وتركيا “سياسية”
عبد اللطيف:المالكي رئيس الحكومة المقبلة!!
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
حكومة الإطار تنفي تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين منظمات إرهابية بل “إنسانية مجاهدة”!
السوداني “يستحي” من الحشد الإرهابي الذي قصف حقل كورمور الغازي ولم يعلن أسم الجهة المنفذة للمرة(11)
النقل النيابية:تخبط وفوضى في المطارات بسبب وزير النقل الفاشل
نائب:فساد كبير في الموازنة الثلاثية
