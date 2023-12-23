الإطار:اختيار المحافظين سيكون من “قبلنا”

الإطار:اختيار المحافظين سيكون من “قبلنا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العاق- حدد القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم السبت، اهم اهداف تكتل التنسيقي في محافظات الوسط والجنوب وصولا الى بغداد.وقال الفتلاوي في حديث  صحفي،ان “اعلان قوى الاطار التنسيقي تشكيل تكتل سياسي عقب نتائج انتخابات 18 كانون الاول ياتي لانها تمتلك نصف زائد واحد اي الاغلبية السياسية لها لكن هذا لايعني استبعاد بقية المكونات بل يجري اجراء تفاهمات لرسم ملامح المرحلة القادمة للحكومات المحلية”.واضاف،ان “اختيار المحافظين سيقع على عاتق الاطار التنسيقي كونه يمثل الاغلبية في اغلب المحافظات” لافتا الى ان “وجود الاطار كقوة سياسية فاعلة سيدفع الى تسريع حسم كل الملفات سواء من اختيار المحافظين وصولا الى بقية المناصب الاخرى “.واشار الى، ان “الاطار التنسيقي بقواه منفتح على القوى الاخرى من اجل دفع وتيرة العمل السياسي للامام وخلق مناخات عمل هادئة تسرع من تشكيل الحكومات المحلية”.وتمتلك قوى الاطار الاغلبية السياسية من خلال ما حصدته من مقاعد في مجالس محافظات الوسط والجنوب وصولا الى بغداد وديالى”.

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