الإطار:استحالة بقاء الحلبوسي في منصبه

الإطار:استحالة بقاء الحلبوسي في منصبه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار الشيعي علي حسين الفتلاوي، الاثنين، استحالة بقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في منصبه عقب خسارته القاعدة الجماهيرية، مبينا انحراف سلوكه النيابي واستهدافه لمحافظة الانبار تسببت بتبعات سياسية .وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان ” حالة التخبط التي ينتهجها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الآونة الأخيرة نتيجة تعدد خلافاته مع تحالف السيادة الذي بات ممتعضا منه ومن تصرفاته الدكتاتورية بالتفرد بالقرار السني , فضلا عن توسع غضب الشارع الانباري الذي يعد قاعدته الرئيسية سياسيا وانتخابيا” .وأضاف ان ” منح الحلبوسي لنفسه إجازة في وقت العراق يمر بأهم  مرحلة وهي مرحلة إقرار الموازنة العامة يؤكد الحالة القلقلة التي يعاني منها الحلبوسي وفقدانه باحتواء الحالة السياسية وفقدانه لزمام الأمور”، مبينا  ان ” قضية بقائه بالمنصب باتت شبه مستحيلة لهذه الأسباب ولاسباب أخرى تتعلق بسلوكه البرلماني” .وكانت مصادر مقربة من المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر،كشفت  الاثنين،  عن ترقب لاعلان كيان سياسي مختلف في ديالى عن تحالف السيادة الذي يتشارك قيادته مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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