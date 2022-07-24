الإطار:الإعلان عن أسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتهاء من ” ركضة طويرج”

الإطار:الإعلان عن أسم المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة بعد الانتهاء من ” ركضة طويرج”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد قيادي بارز في الاطار التنسيقي، الأحد، استمرار الخلافات داخل قوى الاطار بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد.وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه،إن “الخلافات داخل الاطار التنسيقي بشأن تسمية رئيس الوزراء الجديد، مازالت مستمرة رغم تشكيل لجنة مصغرة لاختيار شخص رئيس الوزراء”.وأكد أن “الخلاف حالياً ليس على الاسم بل أيضا على آلية ترشيح أي شخصية يتم اختيارها”.وبين أن “اللجنة الخاصة لاختيار رئيس الوزراء، المشكلة من قبل قادة الاطار التنسيقي، مازالت تعقد اجتماعاتها بشكل يومي، لكن حتى الان لا اتفاق داخل هذه اللجنة أي اسم رئيس الوزراء وعلى اتفاق حول الالية التي يمكن من خلالها ترشيح أي شخصية لهذا المنصب وربما حسم الموضوع بعد الانتهاء من ركضة طويرج خلال عاشوراء المقبل”.

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