الإطار:التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي

الإطار:التحقيق بعشرة ملفات فساد في حكومة الكاظمي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، الخميس، بدء التحقيق في 10 ملفات تتعلق بمخالفات في حكومة مصطفى الكاظمي.وقال عودة في حديث صحفي،ان” اللجان المختصة بدأت التحقيق في 10 ملفات جديدة تتعلق بمخالفات كبيرة في حكومة الكاظمي”.واضاف،ان” حكومة الكاظمي خالفت القوانين وارتبكت الكثير من الاخطاء ” مؤكدا ان” العديد من مساعدي رئيس الحكومة السابقة ستطالهم قرارات الاستقدام للتحقيق قريبا جدا”.واشار الى ان” التحقيقات في مخالفات حكومة الكاظمي السابقة تجري وفق قرارات قضائية” نافيا بان” تكون التحقيقات ذات صبغة سياسية بل هي لتطبيق القانون خاصة وان حجم المخالفات والفساد كبيرة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *