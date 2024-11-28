الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب

الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي،الخميس، مدى امكانية الحكومة للذهاب نحو إجراء التغييرات الوزارية وفق تقييم لجنة مختصة بالأداء الوزاري.وقال الحمامي في حديث صحفي، ان “الصفقة السياسية المتعلقة برئاسة مجلس النواب ووصول المشهداني الى المنصب لم يكن أي ارتباط مع مخطط إجراء التغييرات الوزارية في كابينة السوداني مطلقا”.واضاف ان “الحكومة لديها نية لتغيير بعض الوزراء، الا ان الاجواء السياسية لم تكن مواتية للقيام بهذا الامر في الفترة الماضية، وعلى الرغم من ان الطريق اصبح سالكاً، الا ان هناك ايضاً بعض الاعتراضات السياسية على هذه الخطوة”.وبين ان “التغيير الوزاري لم ينحصر بجهة معينة، بل ان الامر يشمل الجميع من دون التركيز على كتلة معينة، وهذا التغيير سيكون بناءً على تقييم تصدره لجنة مختصة بالأداء الوزاري”. 

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