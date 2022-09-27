الإطار:الحلبوسي رقم إطاري مهم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق القيادي في الاطار التنسيقي وائل الركابي، اليوم الثلاثاء، على ادارج فقرة استقالة الحلبوسي على جدول اعمال جلسة الغد.وقال الركابي في حديث صحفي، إن “درج استقالة الحلبوسي على جدول اعمال الغد تستند الى ان الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وبعض المستقلين لم يصوتوا على منح الثقة للحلبوسي في جلسة انتخابه وخرجوا منها”.وبين أن “الحلبوسي يحتاج الى منحه الثقة من جديد ويتم منحها عبر هذا الاجراء ليكسب الثقة من جميع الاطراف السياسية والتي تدعو الى تشكيل الحكومة بهذه الاغلبية الكبيرة”.