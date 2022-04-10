الإطار:الحلبوسي يحاول فرض إرادته السياسية على المحافظات المحررة

الإطار:الحلبوسي يحاول فرض إرادته السياسية على المحافظات المحررة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الاحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمحاولة “الاستحواذ” على المدن المحررة.وقال جدعان في حديث  صحفي،ان” الاشهر الماضية اظهرت جزءا من سياسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من خلال محاولاته فرض ارادته والاستحواذ والانفراد في القرار للمكون السني في المدن المحررة بالاضافة الى دفع شركائه بهذا الاتجاه”.واضاف جدعان،ان “الحلبوسي يحاول من خلال سياسته الدفع الى ان يكون الزعيم الاوحد في مشهد اثار قلق الكثير من الاوساط الشعبية والسياسية في المناطق المحررة التي بدات تشهد مضايقات للناشطين والاصوات التي تعبر عن حقيقة ما يجري فيها ولعل ماحدث مؤخرا في الانبار خير دليل”.واشار الى ان “الكثير من الحقائق حول الاعمار في المدن المحررة ومن يسيطر عليها تثير علامات استفهام كبيرة والضغط على الناشطين هي ورقة ضغط تستخدم من قبل بعض القوى المتنفذة في المدن المحررة لمنع كشف الخفايا”. 

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