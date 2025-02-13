الإطار:الدورة البرلمانية الحالية أفشل دورة

الإطار:الدورة البرلمانية الحالية أفشل دورة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قال القيادي في الإطار التنسيقي سلام الزبيدي، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان محمود المشهداني لم يفي بتعهداته التي قدمها قبل انتخابه. وقال الزبيدي في حديث صحفي، إن “مجلس النواب في هذه الدورة كان الأسوأ والأضعف التي مرت منذ 2003 وحتى اليوم، والمشهداني لم يفي بأي وعود وتعهدات قدمها وقطعها على نفسه قبل انتخابه للمنصب وكأنها كانت حبراً على ورق ولا يستطيع ضبط إيقاع المجلس بسبب المعادلة التي جاءت به”، مبيناً أنه “اليوم منشغل بالتحالفات والاستعدادات لخوض الانتخابات المقبلة”.ويضيف أن “الدور الرقابي في هذه الدورة البرلمانية يكاد يكون معدوماً حيث لم يستجوب البرلمان أي وزير أو مسؤول رفيع المستوى أو من من الدرجات الخاصة”، مشيراً إلى أن “هناك قوانين كثيرة مهمة مرحلة من الدورات السابقة وهي مركونة على الرفوف بينما يتم تمرير قوانين تستفيد منها الكتل السياسية انتخابياً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *