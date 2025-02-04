الإطار:الرئيس السوري (أحمد الشرع) غير مشمول بقانون العفو العام

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الإطار محمود الحياني، الثلاثاء، إن “العراق لم يقدم التهاني إلى أحمد الشرع، لتسلمه رئاسة سوريا، بسبب وجود ملاحظات وإشكاليات على الشرع نفسه وكذلك بحق أشخاص آخرين ضمن حكومته خصوصاً وأن عليهم قضايا إرهابية داخل العراق، وكانوا مع الإرهاب ضد العراق والعراقيين خلال السنوات الماضية”.

وأضاف الحياني في حديث صحفي، أن “عدم التهنئة لكون الشرع عليه امر إلقاء قبض من قبل القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب وغير مشمول بقانون العفو العام ،

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم الأربعاء الماضي (30 كانون الثاني 2025)، تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.