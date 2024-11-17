الإطار:السوداني يقدم خدمات لتركيا والاخيرة لا تحترم اتفاقاتها

الإطار:السوداني يقدم خدمات لتركيا والاخيرة لا تحترم اتفاقاتها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، الاحد، ان انقرة لم تف بـ3 وعود قطعها ارودغان في بغداد.وقال شاكر في حديث صحفي ،ان” الرئيس التركي اردوغان قطع 3 وعود في زيارته الاخيرة للعاصمة بغداد ولقائه الحكومة والنخب السياسية في معالجة ملف المياه من خلال زيادة الاطلاقات”.واضاف ان” كل وعود اردوغان في بغداد لم تف بها انقرة بل العكس تقلصت اطلاقات المياه في موسم السيول مايعني اننا امام موقف صعب”، لافتا الى انه “تركيا ماضية وفق تأكيدات الجهات ذات العلاقة ببناء المزيد من السدود وحصر المياه رغم علمها بالأثر الكارثي على العراق”.واشار الى” ضرورة مراجعة العلاقات مع انقرة في ضوء المتغيرات الحالية والتأكيد بان ملف المياه هو مسألة حياة بالنسبة للعراقيين واهمية اعتماد مبدأ تقاسم عاجل للأنهر المشتركة بين بغداد وانقرة”.يذكر ان إمدادات المياه في نهري دجلة والفرات تقلصت بنسبة كبيرة في الاشهر الاخيرة رغم وعود انقرة بزيادة الاطلاقات المائية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *