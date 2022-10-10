الإطار:الصدر سيسيل لعابه أمام حصته في الحكومة المقبلة

الإطار:الصدر سيسيل لعابه أمام حصته في الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد سعدون الصيهود ، الاثنين، وجود “محاولات جادة” لإشراك التيار الصدري في الحكومة الجديدة أو التفاهم في استقرار العملية السياسية.قال الصيهود في حديث صحفي، إن “الأمور تتجه نحو الحل السياسي والاستقرار في البلاد”، مبينا أن “اشراك التيار الصدري في إدارة الدولة من أجل المشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة”. واضاف ان “عودة جلسات البرلمان وتشريع القوانين بمثابة أمل لحل الخلافات والمضي قدما في استكمال الاستحقاقات الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة”. واشار الصيهود إلى “وجود تحرك من قبل القوى السياسية من أجل فتح حوارات لإقناع التيار الصدري الاشتراك في الحكومة الجديدة”.

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