الإطار:العراق مستعد لمواجهة أي اعتداء خارجي على سيادته

الإطار:العراق مستعد لمواجهة أي اعتداء خارجي على سيادته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الزعيم الإطاري عامر فايز العامري ،اليوم الثلاثاء ، عدم قدرة مجلس الأمن على التحرك لإيقاف الكيان الصهيوني بجرائمه المتواصلة بحق أهالي قطاع غزة.وقال العامري في تصريح  صحفي ،إن” الحكومة العراقية تسعى بوضوح للتنسيق مع الدول الكبرى ودول المنطقة لمنع توسع الصراع نحو العراق “.وأضاف ان ” العراق مستعد لمواجهة اي اعتداء خارجي من شأنه يمس وحدة وسيادة العراق “، لافتا الى ان “التي الدول تنادي بحقوق الإنسان اتضح أنها شعارات لا فائدة منها”.واشار الى ان ” مجلس الأمن يقف عاجزا عن التحرك لإصدار أي قرار من شأنه إيقاف الحرب على غزة” ، مؤكدا ان “العراق لايزال يقف الى جانب الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية “.

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