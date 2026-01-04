الإطار:المالكي والسوداني المرشحان لرئاسة الحكومة المقبلة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الإطار الإيراني المدعو عبد الرحمن الجزائري ،الاحد، إن “رئيس الوزراء القادم لم يطرح حتى الآن من قبل الإطار التنسيقي”، واستدرك أنه في حال عدم تنازل (السوداني والمالكي) أحدهما للآخر، ويبقى كلاهما متمسكاً بترشحه سيصار لاختيار مرشح وسطي يحظى بمقبولية كل الأطراف “.

ويرى الجزائري، أن “الموضوع يحتاج إلى توافق الجميع لاختيار مرشح معتدل قادر على إدارة المرحلة المقبلة”، لافتاً إلى أن “المعايير المتفق عليها في تسمية رئيس الوزراء القادم لا تنطبق على كلا المرشحين (السوداني والمالكي) ولا تنطبق على ما أُدرج من أسماء ضمن قائمة المرشحين للمنصب لأسباب يعلمها قادة الإطار “.

وكان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، أكد امس السبت، أن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق اختار تسعة مرشحين لرئاسة الوزراء، وبين أن الإطار طلب من هؤلاء المرشحين تقديم أولوياتهم وبرامجهم .