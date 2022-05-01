الإطار:المحادثات مع التيار الصدري متوقفة لغاية العاشر من الشهر المقبل

الإطار:المحادثات مع التيار الصدري متوقفة لغاية العاشر من الشهر المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي وائل الركابي، الأحد، أن المحادثات بين الإطار والتيار الصدري متوقفة حتى انتهاء مهلة زعيم التيار مقتدى الصدر في الـ9 من شوال المقبل.وقال الركابي في حديث  صحفي، إن “المحادثات مع باقي المكونات السياسية مستمرة ولا صحة لأي أنباء حول قطيعة سياسية مع الإطار، وإن تعليق محادثاتنا مع التيار الصدري بسبب طلب التيار لهذا الوضع وبناء على رغبتهم”.وتابع الركابي، أن “المعطيات العامة تؤكد وجود انفراجة وتفاهمات سياسية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك”. 

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