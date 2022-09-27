الإطار:المناصب الحكومية ستوزع وفق حصص مكونات ائتلاف إدارة الدولة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، أن تحالف ادارة الدولة سيتالف من 6 قوى سياسية.وقال العتبي في حديث صحفي،ان” التفاهمات السياسية وحراك الاطار التنسيقي خلال الاسابيع الماضية قادت الى نتائج مهمة في اتجاه انهاء الانسداد ودفع تشكيل الحكومة للامام واعادة جلسات مجلس النواب باعتبارها الحل الامثل لمواجهة الازمات المتفاقمة في المشهد العراقي”.واضاف العتبي،ان “تحالف ادارة الدولة سيتالف من 6 قوى سياسية بقيادة الاطار التنسيقي وسيتم الاعلان عنه في الايام المقبلة”، لافتا الى أن “التحالف ستنخرط به قوى ومستقلون وفق المؤشرات الحالية لانه سيكون تحالف واسع من اجل المشاركة في الحكومة المقبلة”.واشار الى ان “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون بداية لمرحلة جديدة”، متوقعا “حسم منصب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة خلال شهر من الان”.وكانت تسريبات عدة كشفت عن تشكيل تحالف ادارة الدولة في الايام الماضية بسبب تفاهمات بين الاطار وقوى سياسية اخرى.