الإطار:بقائنا في السلطة أولى من الحفاظ على سيادة العراق

الإطار:بقائنا في السلطة أولى من الحفاظ على سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الإطار التنسيقي – الجامع للقوى الشيعية المرتبطة بإيران تنظيميا وعقائديا وأصوليا ،مساء أمس الاثنين، التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية، التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة.جاء ذلك، خلال اجتماع اعتيادي للإطار التنسيقي عقده في مكتب الإيراني الأصل رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وبحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق بيان .وناقش الاجتماع، بحسب البيان، آخر التطورات السياسية والأمنية وأطلعَ رئيس الوزراء، قادة الإطار التنسيقي، على زيارة العراق برئاسته إلى نيويورك واسباب رفض بايدن مقابلته . وشدد قادة الإطار، خلال الاجتماع، على ضرورة العمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات واحترام قراراتها، مؤكداً في الوقت نفسه “التزام العراق بجميع التفاهمات والقرارات الدولية التي تنظم العلاقة مع دول العالم والمنطقة وعلى المستويات المختلفة”.وعرض الاجتماع، آخر استعدادات قوى الإطار التنسيقي لخوض الانتخابات، وقضت المحكمة الاتحادية العليا  في الرابع من أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد سلمت السفير العراقي لدى الكويت، مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.

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