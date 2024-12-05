الإطار:تحرير المدن السورية من الإرهابيين واجب “شيعي مقدس”

الإطار:تحرير المدن السورية من الإرهابيين واجب “شيعي مقدس”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في قوى الإطار التنسيقي عقيل الرديني، الخميس، مشروعية قيام العراق بالتدخل عسكرياً في سوريا لحماية أمنه القومي.وقال الرديني في حديث صحفي، إن “الاجتماع غير المعلن لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري مع البرلمان يتناول خطورة الأوضاع في سوريا، والسوداني ربما لديه كلام آخر سيقوله، فنحن لدينا علاقات مذهبية وطيدة مع سوريا وتوجد فيها مراقد شيعية مقدسة”.وأضاف أن “العراق سبق له أن تدخل عسكريا في سوريا بشكل أو بآخر وهناك سيناريو يعاد العمل عليه، وعلينا حساب خطواتنا القادمة”، لافتاً إلى “الإرهابيين هددوا بدخول الأراضي العراقية مؤخراً لذلك قد يلجأ العراق لشن ضربات داخل العمق السوري وهذا حق للشعب والحكومة لحماية الأمن القومي للبلد”.وتابع أن “الجماعات الإرهابية اذا سيطرت على المدن الحدودية السورية فإن العراق سيكون بمواجهتها”.يذكر أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أكد أن العراق لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحصل في سوريا من هجمات تشنها الجماعات الإرهابية منذ أيام .

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