الإطار:توزيع المناصب حسب المحاصصة والاتفاقات وليس على الدستور
 بغداد/ شبكة أخبار العراق نفى عضو الإطار التنسيقي، عدي الخدران، الخميس، وجود أي مفاوضات رسمية أو جدية بين القوى السياسية بشأن مقترح استبدال منصب رئاسة الجمهورية برئاسة البرلمان.وقال الخدران في تصريح  صحفي ، إن “الطرح الذي قدمه رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، خلال حملته الانتخابية والمتعلق بالتبادل بين المكونين السني والكردي في منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، لا وجود له حالياً داخل مسارات التفاوض لأن النظام السياسي في العراق مبني على المحاصصة والاتفاقات “.وأضاف أن ” الإطار التنسيقي يركز في الوقت الراهن على ملف رئاسة الحكومة، ولم يفتح أي نقاش رسمي حول موقع رئاسة الجمهورية داخل طاولة التفاوض”.

